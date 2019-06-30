Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
Son Dakika Güncel Haber

Günün Özeti

37 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikDatça'da 20 hektar yeşil siyaha döndü Muğla'nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde dün öğleden sonra çıkan orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Datça'da 20 hektar yeşil siyaha döndü Muğla'nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde dün öğleden sonra çıkan orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü. Üç kola ayrılan ve 12 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
...
Motosikletli maganda trafikte terör estirdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda trafiği tehlikeye soktu. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske eden maganda, arkadaşına çektirdiği bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.
...
İnsanlığını süpürüp dereye attı !
Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı. Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan S.K., elindeki süpürge ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpekten birini küreğin üzerine koyup, ardından köprüden dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. SK.'nın Köpeği dereye attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
(İHA)
Günün Özeti
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
Datça, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Datça'daki yangında sabotaj şüphesi! Cami imamı yardım çağrısı yaptı Kuş sürüsüne çarpınca motoru duran savaş uçağı, bombaları piste attı Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı Son dakika! Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:12:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]