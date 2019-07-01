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Günün özeti

46 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan hiçbir girişimci yoktur"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur" dedi.
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Ergenekon davasında karar
Ergenekon davasında kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların 'Örgüt kurma veya yönetme', 'Örgüt üyeliği' suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması ve Danıştay saldırısından dolayı Alparslan Arslan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.
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İmar Barışı ödemeleri uzatıldı
30 Haziran'da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. İmar Barışı'nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.
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Rusya'da sel nedeniyle can kayıpları artıyor
Rusya'da etkili olan yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 5'i, yaralı sayısı 300'ü aştı.
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Zipline yaparken tulum çaldı
Rize'de 16 yaşındaki tulumcu Osman Çavuşoğlu, çalıştığı işletmedeki zipline hattının uzunluğuna dikkat çekmek için zipline yaparken tulum çaldı.
(İHA)
Günün özeti
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:15 Kaynak: İHA
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