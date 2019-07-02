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1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikMHP Başkanı Bahçeli, "Ülkemizin S-400'den vazgeçmesi artık imkansızdır"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizin S-400'den vazgeçmesi artık imkansızdır.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
MHP Başkanı Bahçeli, "Ülkemizin S-400'den vazgeçmesi artık imkansızdır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizin S-400'den vazgeçmesi artık imkansızdır. Alacağımız ve hakkımız olan 116 adet F-35 savaş uçağının planlanan zaman içinde Türkiye'ye getirilmesi başlıca temennimizdir" dedi.
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FETÖ'ye 18 ilde operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 28'i muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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Bakan Pekcan'dan Haziran ayı ihracat değerlendirmesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Haziran ayında 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "2019 yılı boyunca Türkiye'nin ihracatındaki olumlu performansın sürmesini bekliyoruz" dedi.
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Ege'de mülteci akını devam ediyor
Ege'de 2019 ilk altı ayında Yunanistan adalarına gitmek isterken yakalanan mülteci sayısı 13 bine yaklaştı. Ege'de adeta bir düzensiz göçmen akını yaşanıyor.
(İHA)
Günün Özeti
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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