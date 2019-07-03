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Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikEnflasyon rakamları açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Haziran dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Enflasyon rakamları açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Haziran dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti.
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Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu Açıklanan enflasyon verisiyle memur, memur emeklisi ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranları belli oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5, memur ve memur emekli aylıklarına ise yüzde 6 oranında zam yapılacak.
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Dünya güneş tutulmasına kilitlendi Türkiye saatiyle 17.23'de Güney Amerika ülkesi Şili'de başlayan ve 50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulması vatandaşları ekrana kilitledi. Tam tutulmayı izlemek için 300 bin kişi, Şili'nin 200 bin kişilik şehri La Serena'ya akın etti. Güneş tutulması yaklaşık 2,5 dakika sürdü.
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Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi
Yozgat'ta 111 yıldır zamanı gösteren ve günden güne yorgun düştüğü için sık sık duran asırlık Saat Kulesi'nin bakım ve onarımı için yetkililer harekete geçti. Saati tamir eden esnaf Sinan Katlan, gönüllü olarak ömrü yettiği sürece Saat Kulesi'nin bakımını ve onarımını yapacağını söyledi.
(İHA)
Günün Özeti
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:10 Kaynak: İHA
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