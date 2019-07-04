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1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikBedelli askerlik ve imar barışı bütçeye katkı sağladıCumhurbaşkanlığı'nın raporuna göre, geçtiğimiz yıl beklenen bütçe 97 milyar liraydı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Bedelli askerlik ve imar barışı bütçeye katkı sağladı
Cumhurbaşkanlığı'nın raporuna göre, geçtiğimiz yıl beklenen bütçe 97 milyar liraydı. Ancak bütçe yüzde 40'lık artışla beklentiyi aştı ve 136,5 milyar lira oldu.
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Işıl ışıl üçü bir arada Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'un köprüleri, gece gökyüzünden aynı karede çekilen görüntüsü ile kendine hayran bıraktı. Kırmızı ve mavi ışıklarıyla boğazı aydınlatan köprüler Boğaz manzarasına renk kattı.
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Başkentte bisikletli polis dönemi
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Martı Tim" olarak adlandırılan bisikletli polisler göreve başladı. Tim, yaz boyunca özellikle vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Gölbaşı, Ahlatlıbel ve Eymir gibi yerlerde görev yapacak.
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"Adrenalin olsun diye kapkaç yaptılar
Adana'da yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşan motosikletli iki şahıs, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kadının yerlerde sürüklendiği kapkaç anı bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlıların, "Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin olsun diye yaptık" demesi dikkat çekti.
(İHA)
Günün Özeti
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:05 Kaynak: İHA
bedelli, Avrupa, Asya, Güncel
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Bedelli askerlik ve imar barışı bütçeye katkı sağladı Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kabine revizyonu olacak mı" sorusuna yanıt verdi CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

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