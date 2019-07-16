Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikİşsizlik oranı Nisan'da 3,4 puan arttıTürkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
İşsizlik oranı Nisan'da 3,4 puan arttı Türkiye
genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.
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(İHA)
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