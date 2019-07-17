Günün Özeti

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2 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik7 terörist daha etkisiz hale getirildiMSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7...

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
7 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi."
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2019- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı
Büyük merak ve heyecanla beklenen haber bugün geldi. 2019 yılı Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı açıklandı.
Üniversiteye girişin anahtarı olan sınavda yaklaşık 2,5 milyon aday ter dökmüştü.
Duyuru gece saatlerinde yapıldı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi, www.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.
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"Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da kartpostallık manzara oluşturdu.
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Şişli'de minibüs şoförü taksiciyi darp etti Şişli'de cadde üzerinde seyir halinde olan taksici, minibüsün önüne direksiyonu kırınca ortalık karıştı. Taksicinin "üstüme çıktın" sözünü küfür olarak anlayan şoför, tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavga anı kask kamerasına yansıdı.
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Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Fren yerine gaza basınca aracıyla nehre uçtu.Olay ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşandı.Oto yıkamaya gelen sürücü aracını durdurmak isterken yanlışlıkla gaza bastı.Nehrin çevresinde bariyer ya da korkuluk olmayınca araç nehre uçtu.Çalışanlar hemen olaya müdahale edip sürücüyü araçtan çıkardı. Araç sahibi Önlem amaçla hastaneye kaldırılırken otomobil vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı.
(İHA)
Günün Özeti
Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
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