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55 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSel sularına kapılan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyorDüzce'de 17 Temmuz günü başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana gelmişti.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Sel sularına kapılan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Düzce'de 17 Temmuz günü başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana gelmişti. Sel nedeniyle Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde 4'ü çocuk toplam 7 kişinin kayıp olduğu tespit edildi.
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(İHA)
Günün Özeti
Akçakoca, Gölyaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:05 Kaynak: İHA
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