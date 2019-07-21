Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikKonya'da katliam gibi kazaKonya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik Konya
'da katliam gibi kaza
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
... Pakistan
'da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı Pakistan'ın Hayber
Pahtunhva eyaletinde bir hastane yakınında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera
İsmail Han
kentinde bir hastane yakınında intihar saldırısı düzenlendi.
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Aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı Bursa
'da tavanına bağlı yatakla seyir halindeki otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
(İHA)
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