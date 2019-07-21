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1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikKonya'da katliam gibi kazaKonya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Konya'da katliam gibi kaza
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
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Pakistan'da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastane yakınında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han kentinde bir hastane yakınında intihar saldırısı düzenlendi.
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Aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı Bursa'da tavanına bağlı yatakla seyir halindeki otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
(İHA)
Günün Özeti
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
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