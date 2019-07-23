Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
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Günün Özeti

53 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 23 ilde yapılan operasyonda çoğu muvazzaf 33 kişi gözaltına alındı.
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Deniz Kuvvetlerinden Doğu Akdeniz'e kesintisiz refakat
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personeller Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmasını sürdüren gemilere havadan, su üstü ve su altından kesintisiz olarak refakat ediyor.
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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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"Brexit'i tamamlayacağız" İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ın ilk açıklaması, 31 Ekim'de tamamlanması beklenen Brexit'le ilgili oldu.
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271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı
İstanbul Esenyurt'ta bir baskı tesisinde ele geçirilen 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili yeni operasyon görüntüleri ortaya çıktı.
(İHA)
Günün Özeti
Doğu Akdeniz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
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