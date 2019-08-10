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Günün özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde "Türkiye huzur ve trafik uygulaması" İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri için yurt genelinde dün Türkiye Huzur ve Trafik (2019-2) adı altında uygulama gerçekleştirildi.
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(İHA)
İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı, Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
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