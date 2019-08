Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Diyarbakır 'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4'ü ağır 8 yaralı Diyarbakır- Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önündeki otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Ambulans helikopter, yaralıları almak için karayoluna iniş yaptı....Yine otobüs yangını: 50 yolcu ölümden döndü Bolu 'da, TEM Otoyolu 'nda seyir halinde olan 50 yolunun bulunduğu otobüs alev alev yandı. Yolcuların hızla otobüsten inmesiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı....Cennet'ül Baki'ye ziyaretçi akını Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettikten sonra Ravza-i Mutahhara'nın doğu tarafında bulunan Baki Kabristanı'nı ziyaret etti....Derya Can'ı kahreden ölüm Dünya Serbet Dalış Rekortmeni Derya Can, antrenman için bulunduğu Salda Gölü'nde bir kişinin ölümüne şahit olunca adeta yıkıldı. Derya Can'ın dalgıç ekibinin devreye girip cesedi çıkardığı anlarda 5 metrelik teknede olan Derya Can, büyük üzüntü yaşadı ve teknenin diğer ucuna oturup uzun süre hareketsiz bekledi....Motorlarına kuş giren Rus uçağı acil iniş yaptı Rus uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarına kuş girmesi nedeniyle Moskova yakınlarında acil iniş yaptı....35 metre yükseklikte nefes kesen yürüyüş Fransız ip cambazı Tatiana-Mosio Bongonga, Çekya'daki Vltava Nehri'nin üzerinde 35 metre yükseklikte 40 dakika boyunca nefes kesen bir yürüyüş gerçekleştirdi.(İHA)