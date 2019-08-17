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Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikHakkari'de 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyon sonucu birden fazla terör eyleminde yer alan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Hakkari'de 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyon sonucu birden fazla terör eyleminde yer alan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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Tam 20 yıl önce depremin acı yüzüyle karşılaştık
Türkiye'nin hatırlamak dahi istemediği o kara gece...Tarihler 17 Ağustos 1999'u gösterirken, Marmara bölgesinde deprem havası esiyordu. Saatler 3: 02'yi gösterdiğinde herkesi uykuda yakaladı o asrın felaketi… Çığlık sesleri korkuya karıştı. Tüm ülkeyi tarifsiz bir acı kapladı. 7,4 büyüklüğündeki deprem tam 45 saniye sürdü.
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İstanbul'da bir anda bastıran yağmur hayatı felç etti İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Fatih'te bir alt geçit adeta göle döndü, aracında mahsur kalan bir vatandaş boğulmak üzere olan güvercini kurtarmak için suya girdi.
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Sancaktepe'de bir dairede patlama : 1 yaralı Sancaktepe'de bir dairede patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan bir kişi yaralanırken, vatandaşlar patlamanın şiddeti nedeniyle deprem olduğunu sandı. Polis, patlamanın nedenini araştırıyor.
(İHA)
Şemdinli, Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
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