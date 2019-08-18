Son Dakika Haberleri: Günün özeti
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Günün özeti

53 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
İstanbul'da sağanak yağış sonrası sel baskını
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan şiddetli yağış sonra büyük çapta maddi hasar yaşanan Eminönü ve Kapalıçarşı'da incelemelerde bulundu.
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Bakan Pakdemirli İzmir'de yangın bölgesinde
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de söndürme çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda helikopterle havadan denetim yaptı.
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Kabil'de düğün salonundaki patlamada 63 kişi öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen intihar saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
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İtalya'da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı
İtalya'nın Sardinya Adası'nda düşen bir meteor gökyüzünü aydınlattı.
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Asırlardır yaşatılan gelenek: Yüzlerce koyun dereden geçirildi
Sivas'ın merkeze bağlı Çallı köyünde geleneksel koyun yıkama etkinliği gerçekleştirildi. Asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında koyunlar parazitlere ve hastalıklara karşı çobanlar tarafından atalarından kalma yöntemlerle yıkandı.
(İHA)
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:25 Kaynak: İHA
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Unkapanı'nın 'Cici Baba'sı sele kurban gitti! Arkadaşları o anları anlattı
Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum! Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi

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