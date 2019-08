Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.Çavuşoğlu "Saldıranların sadece felakete yol açabileceğini anlatıyoruz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib 'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, "Burada ateşkesi sağlamamız lazım rejim siyasi çözüme fazla inanmadığı için askeri çözümü zorlamaya başladı. Rejimin garantörü kim Rusya ve İran , özellikle Rusların oralardan özellikle taciz geliyor açıklamaları doğru değil. Tüm dünyaya bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Burası Suriye 'nin geleceği bakımından ve siyasi çözüm bakımından önemlidir" dedi.... İzmir 'in ormanlarında yürekleri sızlatan acı bilançoİzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz pazar günü başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangınının söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ederken helikopterden çekilen yanan ağaçların görüntüsü yürekleri burktu....Konut satışları Temmuz'da azaldı Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102 bin 236 oldu.... Hindistan 'da 2 eyaletteki sel ve heyelanlarda 40 kişi öldüHindistan'ın kuzeyinde son birkaç gündür yağan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti....Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak öldüren polis, meslekten ihraç edildi New York Emniyeti, 5 yıl önce New York'ta "Nefes alamıyorum" diyerek ölen Eric Garner isimli siyahi bir adamın ölümüne neden olan polis memuru Daniel Pantaleo'nun meslekten ihraç edildiğini duyurdu.(İHA)