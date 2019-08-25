Günün Özeti

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59 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTeröristler hendekleri terk ediyor Cerablus ile Membüç arasında bulunan Seyyade dağındaki hendeklerin teröristler tarafından terk edildiği görüldü.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Teröristler hendekleri terk ediyor Cerablus ile Membüç arasında bulunan Seyyade dağındaki hendeklerin teröristler tarafından terk edildiği görüldü. Daha önce bu çukur ve hendeklerin başında gruplar halinde gezen PKK/YPG'li teröristlerin buradaki nöbeti bıraktığı görüldü.

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Babasının kalecilik yaptığı stadyumda dünyaevine girdi Zonguldak'ta uzun yıllar antrenörlük yapan ve 2013 yılında geçirdiği hastalık sebebiyle vefat eden Hulusi Yavuz'un futbol antrenörü olan oğlu Berkin Yavuz, babasının kalecilik yaptığı Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumu'nda dünyaevine girdi.

(İHA)

Emmanuel Macron, Cerablus, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:40 Kaynak: İHA
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