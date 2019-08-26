Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğunu, 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(S-400'lerin tedariki) Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır" dedi.

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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye devam ederken, dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 4 bini aştı.

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Ambulans uçaklar 9 yılda 13 bin 237 hasta taşıdı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hem yurt içinde hem yurt dışında ücretsiz hizmet veren Türkiye'nin 4 ambulans uçağı, 9 yılda 13 bin 237 hasta taşıdı. Hayat kurtaran ambulans uçak son olarak Romanya'daki 2 gurbetçi hastayı yurda taşımak için havalandı.

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Sudan'da sel felaketi: 62 ölü

Sudan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 62 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

(İHA)