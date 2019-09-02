Son Dakika Haberleri: Günün özeti
Son Dakika Güncel Haber

Günün özeti

10 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yönetim sistemimizde yürütmenin de temsilcisi olan Cumhurbaşkanına kuvvetler ayrılığı konusunda yöneltilen ithamların çoğu temelsizdir. Yargı üzerinden, milletten ve hukuktan aldığı yetkiyle görevini yapan yürütme erki ile onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanına saldırmak, aslında doğrudan siyasal alanı hedef almaktır. Kuvvetler ayrımındaki yerinin ötesinde, tamamen ideolojik ve bağnaz bir tahayyülle yargı bağımsızlığı sözünü gündemde tutanlar, en çok demokrasiye, cumhuriyete, milli iradeye zarar veriyor" dedi.

...

Esenyurt'ta doğal gaz patlaması

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi.

...

Kene bir ölüme daha neden oldu

Sivas'ta bir kişi kene tarafından ısırıldığı şüphesi üzerine gittiği hastanede hayatını kaybetti.

...

İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

Türkiye ekonomisi 2019 yılı Nisan-Haziran dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 oranında daraldı.

...

Suriyelilerden Afrin'de Türkiye'ye teşekkür gösterisi

Suriyeliler, Afrin kentinde Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek amacıyla gösteri düzenledi.

...

Yemen'deki hapishaneye hava saldırısında ölü sayısı 100 oldu

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyon savaş uçaklarının, Yemen'in Damar kentinde düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İncirlik Hava Üssü'nde 150 çalışan işten çıkarılıyor
Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin gerçekleşmesi için ihtimalleri sıraladı Raketle hakeme tepki gösteren Mike Bryan'a 10 bin dolar ceza! Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:41:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]