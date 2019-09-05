Son Dakika Haberleri: Günün özeti
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Günün özeti

24 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yönelik yaptırımlar, tehditler bize geri adım attıramaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Hava savunma sistemleri, yeni nesil savaş uçakları temini konusunda ülkemizin önüne engeller çıkarılıyor. Önümüze çıkarılan her engel aynı ürünü ve teknolojiyi kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecek. Ülkemize yönelik yaptırımlar, tehditler bize geri adım attıramaz, yürüdüğümüz yoldaki kararlığımızı perçinler" dedi.

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Ekmek fabrikası alev alev yandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir ekmek fabrikasında yangın çıktı. Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

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Kapısı olmayan minibüsün kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Şile yolunda arka kapısı bulunmayan minibüsün kasasında yolculuk eden şahıs görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Uzungöl'de yıkımlar başlıyor

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına turizm sezonunun sona ermesi ile birlikte başlanacak.

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İngiliz Parlamentosu'ndan 'Anlaşmasız Brexit'i önleme hamlesi

İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız çıkmayı engellemeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladı.

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Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde toplanan fındığın içerisine yatarak adeta fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
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