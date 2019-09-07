Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Oyun fuarı içim oluşan kuyruk, havadan görüntülendi

Büyükçekmece'de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı"na katılan yüzlerce kişi, esinlendikleri karakterlerin kostümlerini giydi. Fuara giriş için oluşan metrelerce kuyruk ise havadan görüntülendi.

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Motosiklet sürücüsünün park inadı esnafı bezdirdi

Kadıköy'de trafiğe kapalı Serasker Caddesi üzerinde motosikletini sürekli aynı yere park ederek esnafı bezdiren sürücüye, esnafın verdiği tepki gülümsetti. Motosikletin dört bir tarafını A4 kağıtları ile kapatan esnaf, "Şu bindiğin motora azıcık saygın olsun. Bir daha bu şekilde karşılaşırsak motosikletini 6 sokak aşağıda nizami park etmiş olarak bulacaksın" yazdı.

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Galata Kulesi Meydanı'nda çocuklardan müzik ziyafeti

Galata Kulesi Meydanı'nda darbuka ve trampet ile müzik hünerlerini sergileyen çocuklara, vatandaşların yanı sıra turistler de yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, darbuka, bendir, trambet, marakas, zil, kaşık ve ritm çubuğu gibi enstrümanlar ile müzik ziyafeti sundu. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak çocuklara destek verdi. Çocuklarla selamlaşan Başkan Yıldız, çocuklara marakas müzik aletiyle eşlik etti.

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Rusların uzaya gönderdiği ilk insansı robot Dünya'ya döndü

Rusya'nın Kazakistan'da bulunan Baykonur uzay üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği Fedor isimli insansı robot, görevini tamamladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan kozmonotlara yardım etmeyi öğrenmesi amacıyla uzaya gönderilen robot Fedor'un tüm görevlerini başarıyla tamamladığı açıklandı. 1,80 metre boyunda ve 160 kilogram ağırlığında olan ve uzaya ulaştığı andan itibaren tüm komutları yerine getirebilen Fedor kozmonotlar tarafından kontrol merkezinden gelen talimatlar doğrultusunda test edildi. Kozmonotlar ise tüm testleri başarıyla geçen Fedor'u Rusya bayraklarıyla uğurladı.

(İHA)