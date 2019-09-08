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Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSuriye'deki ilk müşterek devriyesi sona erdiFırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi sona erdi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Suriye'deki ilk müşterek devriyesi sona erdi

Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi sona erdi.

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İsrail savaş uçakları 4 askeri noktaya saldırdı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları gece saatlerinde Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 4 noktaya hava saldırıları düzenledi. Filistinli kaynaklar, saldırıda yaralanan ya da ölen olmadığını açıkladı.

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Yüzlerce bisikletli Üsküdar'dan Beykoz'a pedal çevirdi

Üsküdar Belediyesi ve çok sayıda bisiklet grubu tarafından düzenlenen Bisikletli Farkındalık Turu'na yüzlerce bisikletli katıldı. Bisikletliler Meclisi çatısı altındaki 50'den fazla bisiklet grubunun katıldığı programda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Üsküdar sahili boyunca pedal çevirdi. Bisiklet turu, İHA tarafından havadan görüntülendi.

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İzmir'de 20 dakikada 250 kilo dondurma tükendi

88. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda (İEF) onur konuğu il olan Kahramanmaraş'a özgü dondurma kısa süreli izdihama sebep oldu. Alpedo-Kervan'ın askıya çıkardığı 250 kiloluk Maraş dondurması 20 dakikada tükendi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:35 Kaynak: İHA
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MSB'den müşterek kara devriyesi ile ilgili basın açıklaması
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