Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'dan beklentimiz, müttefikliğimize yakışır şekilde terörle mücadelemizde ve sığınmacıların huzurla evlerine dönebilecekleri güvenli bölge oluşturabilme çabalarımızda yanımızda olmalarıdır ama şu anda 50 bine varan tırla buradaki bu terörist gruplara araç, gereç, mühimmat bu tür şeylerin gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bu araç, gereç, mühimmat Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Bunu kabullenmemiz de herhalde bir stratejik ortak olarak mümkün değildir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Ankara'ya davet etti.Toplantı Çarşamba günÜ Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

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Ailelerin HDP önündeki evlat arayışı devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 8'inci gününde 21'e yükseldi. İlk gün 3 aile ile başlayan eyleme katılan ailelerin sayısı günden güne artmaya devam ediyor.

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Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

Van merkezli 6 ilde polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, aralarında HDP İl Eş Başkanı Yadışen Karabulut'un da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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500 polisle torbacılara şafak baskını

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından, 'torbacı' diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 38 zanlının yakalanması için şafak vakti özel harekat polislerinin de katımıyla adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

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Batı Şeria'da şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'nın El Bireh şehrinde, İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çıkan şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı.

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Yemen'de Husilere ait silah deposunda patlama: 7 ölü

Yemen'in liman kenti Hudeyde'de Husilere ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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17 bin kişi havaalanında mahsur kaldı

Japonya'nın başkenti Tokyo ve Narita Havaalanı'nı birbirine bağlayan ulaşım hatlarının tayfunda zarar görmesi nedeniyle 17 bin kişi gece boyunca havaalanında mahsur kaldı.

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Polis ekiplerinden okul çevresinde şüpheli araç ve kişilere denetim

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılmasıyla okullara yönelik emniyet çalışmaları devam ediyor.

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Rize'de stat inşaatı bir mahallenin kaymasına neden oldu

Rize merkeze bağlı Kendirli Beldesi'nde yapılması planlanan stat inşaatının mahallenin kaymasına neden olduğu iddia edildi.

(İHA)