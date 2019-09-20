Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet bahçeleri betonlaşmaya karşı bir çıkış"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha Amerika keşfedilmemişken, Paris ve Londra'nın esamesi bile okunmazken İstanbul her alanda dünya merkeziydi. Avrupa'da insanlar içlerinde şeytan var diye cayır cayır yakılırken, İstanbul'da bırakınız insanları güvercinler, köpek, kediler bile şefkatle bağırlara basılıyordu" dedi.

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Çocukları kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 18. gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi 18. gününde 43 aile ile devam ederken, er Emrah Avunan'ın amcası Muhittin Avunan, kendisini sosyal medyada hedef gösterenlere tepki gösterdi.

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49 ilin emniyet müdürleri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

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Bakan Akar'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yapılan ortak devriye ve güvenli bölge çalışmalarıyla ilgili, "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır" dedi.

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FETÖ'nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıran 3 kişi adliyede

Samsun'da FETÖ'nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine dağıtılmasının organizasyonunu yaptıkları iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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Dev tatbikatta bu kez balistik füze kullanıldı

Rusya, Çin ve Hindistan gibi güçlü orduları olan ülkelerin ortaklaşa gerçekleştirdiği Merkez 2019 askeri tatbikatında İskender-M balistik füzesi kullanıldı.

(İHA)