Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

BM zirvesi salı günü yapılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Birleşmiş Milletler, salı günü Genel Kurula ev sahipliği yapacak. Bu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Genel kurulun gündemi ABD-İran gerilimi ve iklim değişikliği...

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"Sınırda hazırlıklarımız tamam"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge konusunda, "Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette" dedi.

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"TEKNOFEST'te hedef 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'i ziyaret edenlerin sayısının 500 bini aştığını belirterek, "Geçen yılı aşmış durumda. İnşallah bugünün bütünü ve yarın hedef artık 1 milyona ulaşmak" dedi.

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İçişleri Bakanlığından dev operasyon

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu" gerçekleştirildi. 7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.

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28 Şubat darbesinin mimarları Bodrum'da lüks villalarda yaşıyor

Kamuoyunda 28 Şubat post modern darbesi olarak bilinen, 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlayan ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın istifasıyla sonuçlanan süreç dolayısıyla yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan paşaların önemli bir kısmı Bodrum'da yaşıyor.

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Mısır'da Sisi karşıtı protesto

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi karşıtı yüzlerce kişi, protesto gösterileri için sokağa çıktı. Başkent Kahire'de halkın 'Arap Baharı'nın simgelerinden olan Tahrir Meydanı'na yürümesi dikkat çekti.

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Japonya yine alarmda: 270 uçuş iptal edildi

Japonya'da etkisini göstermesi beklenen Tapah Tayfunu nedeniyle 270 uçuş iptal edildi.

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Kerbela'da otobüste patlama: 12 ölü

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'e yükseldi.

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Neslican Tay'dan acı haber

Rize'de sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay hayatını kaybetti.

(İHA)