Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Güvenli bölgenin detayları ortaya çıktı

Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgenin detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de muhataplarıyla paylaştığı planda güvenli bölgede köy ve ilçeler oluşturulması ve Suriyelilerin bu alana yerleşmeleri öngörülüyor.

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Akçakale'de 7'nci hava devriyesi gerçekleştirildi

Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 7'nci kez hava devriyesi gerçekleştirildi.

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Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Bahçelievler'de duvarlarında çatlak oluşan binalar incelendi

Bahçelievler'de önceki gün yaşanan depremde kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bir bina Belediye ekipleri tarafından incelendi.

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Bakanı Kurum: "611 hasarlı bina talebiyle karşı karşıyayız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bize AFAD'ımıza bildirilen hasarlı bina veya hasarlı talebine ilişkin 611 taleple karşı karşıyız. Bu talepleri bu akşam itibarıyla bitirmiş olacağız. Dün yaşanan 5,8 şiddetinde depremde bu kadar az hasar gördüysek, bugüne kadar yaptığımız bu kararlı çalışmaların da etkisini göz ardı etmemek gerekir" dedi.

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İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Denetimlerde şüpheli görülen araçlarda narkotik köpeği ile detaylı arama yapıldı.

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Artvin'in Borçka ilçesinde sel

Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.

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Mısır'da Sisi karşıtı protestolar sürüyor

Mısır'ın çeşitli bölgelerinde Sisi karşıtı protestolar devam etti.

(İHA)