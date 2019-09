Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"3 ay içerisinde afet durumunda kullanılacak ücretsiz hat devreye alınacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde oluşan hasarlarla ilgili bilgileri ve iletişim alanında alınan kararlarla ilgili açıklama yaparak, "Mevcutta olan 3 operatörümüzün, toplam kapasitesi 118 milyon, bunu 175 milyona çıkarılmasını ilgili karar aldık. 3 ay içerisinde afet durumunda kullanılacak ücretsiz hat devreye alınacak" dedi.

Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan Ağustos ayından önce konut kredisi kullanmış müşterilerin kredileri, aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenilenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarımızı sürdürmeye söz veriyoruz" dedi.

"4 gemiyle ay yıldızlı bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her bir karışında dalgalandırıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün 4 gemiyle ay yıldızlı bayrağı Doğu Akdeniz'in her bir karışında dalgalandırdıklarını söyleyerek, "Yavuz önümüzdeki günlerde yeni lokasyonunda sondajına başlayacak. Oruç Reis de Antalya'nın güneyinde kendi lokasyonundaki işin yüzde 30'luk kısmını tamamladı. Fatih'de şu an 4 bin metrenin altına indi. Yerin altına vurduğumuz her matkap Türkiye'nin aydınlık geleceğine attığımız imzadır. Bu imzanın altında 82 milyonun emeği, azmi ve inancı var" dedi.

Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'da özel halk otobüsünün yolcu durağına girmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Şelaleden düşen turist ölümden döndü

Antalya'nın Aksu ilçesinde şelale çevresinde gezerken kayalıklara düşen Rus uyruklu turist, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

