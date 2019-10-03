Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.

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Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "İki fakültemizde eğitim öğretim faaliyetlere ara verildi"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu faaliyetlerine 22 Ekim'e kadar ara verildiğini açıkladı

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Hindistan'da 3 günlük sel bilançosu: 73 ölü

Hindistan'ın Bihar eyaletini vuran selde Eylül ayının son 3 gününde 73 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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İkinci suça iki kat ceza Ceza infaz kanununda değişiklik öngören ikinci yargı paketi infaz yakmayı kaldırıyor. Şartlı olarak cezaevinden bırakılan şahıs yeniden suç işlerse bu defa iki kat ceza verilecek.

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Hayvanları öldürene hapis yolu açılıyor

Hayvan öldürene hapis cezası geliyor.

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Kaçak papağan operasyonu: 45 papağana el konuldu

Türkiye'ye yurtdışından kaçak yolla getirilen ve uluslararası hayvan ticaretini düzenleyen CITES sözleşmesine aykırı olarak taşınan 45 papağana el konuldu. Bulgaristan'dan getirildiği belirtilen papağanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)