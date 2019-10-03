Son Dakika Haberleri: Günün özeti
Son Dakika Güncel Haber

Günün özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.

...

Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "İki fakültemizde eğitim öğretim faaliyetlere ara verildi"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu faaliyetlerine 22 Ekim'e kadar ara verildiğini açıkladı

..............

Hindistan'da 3 günlük sel bilançosu: 73 ölü

Hindistan'ın Bihar eyaletini vuran selde Eylül ayının son 3 gününde 73 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

....

İkinci suça iki kat ceza Ceza infaz kanununda değişiklik öngören ikinci yargı paketi infaz yakmayı kaldırıyor. Şartlı olarak cezaevinden bırakılan şahıs yeniden suç işlerse bu defa iki kat ceza verilecek.

...

Hayvanları öldürene hapis yolu açılıyor

Hayvan öldürene hapis cezası geliyor.

....

Kaçak papağan operasyonu: 45 papağana el konuldu

Türkiye'ye yurtdışından kaçak yolla getirilen ve uluslararası hayvan ticaretini düzenleyen CITES sözleşmesine aykırı olarak taşınan 45 papağana el konuldu. Bulgaristan'dan getirildiği belirtilen papağanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

Günün özeti

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avcılar'da, 26 Eylül'deki depremde hasar gören öğrenci yurtları tahliye edilecek
Gece kulübünde çalışan kadın 20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü Irak'ta başlayan gösteriler üçüncü gününde devam ediyor: Ölü sayısı 19'a yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 19:57:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]