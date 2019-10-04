Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bizimde çok kabahatimiz, kusurumuz var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye'de çok kusuru ve kabahati olduğunu belirterek, "Gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel mesele haline getirdik. Sana ne kardeşim. Kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı." dedi.

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Altunizade metrobüs durağındaki çözüm şaşkına çevirdi

Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk sonrası turnikeler üstgeçidin girişine yerleştirildi. Böylece üstgeçitten yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da kart basmak zorunda kaldı. Bu durum vatandaşlar tarafından tepki çekti

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Deprem sonrası 2 okulda daha eğitime ara verildi

Geçtiğimiz hafta Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından riskli görülen 29 okulun öğrencilerinin başka okullara sevk edilmesinin ardından, Avcılar'da 2 okulda daha riskli olduğu gerekçesi ile eğitime 1 günlük ara verildi. Eğitime ara verilen Alsancak İlkokulu ve Ortaokulu drone ile havadan görüntülendi.

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İstanbul depremi, okulların binde 4'üne zarar verdi

Silivri açıklarında meydana gelen ve tüm İstanbul'u paniğe sevkeden 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından gözler İstanbul'da bulunan 7060 adet ilk ve orta dereceli okul binasına çevrildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile AFAD merkezine gelen ihbarlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekipleri tarafından incelendi. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra İstanbul'daki okulların binde 4'ünün hasarlı olduğu tespit edildi. İlk incelemelerin ardından İstanbul'da bulunan 7 bin 60 okulun 9'unda ağır, 20'sinde hafif hasar olduğu belirlenerek eğitim öğretime son verildi. Bu okulların dışında kalan 7031 okulda ise eğitim ve öğretimin devam edilmesine karar verildi.

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İstanbul'daki depremin en duygusal görüntüsü

İstanbul'da meydana gelen depremde Sultangazi'deki bir okulda 2 minik öğrenci, yürüme zorluğu çeken engelli arkadaşlarının kollarına girerek okuldan çıkardı. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(İHA)