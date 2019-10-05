Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

" Fırat'ın doğusunda muhataplarımıza gerekli ikazları yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, sürekli diplomatik söz oyunlarıyla kendilerince oyalayanlara diyoruz ki, artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan, hem havadan bu harekatı yürüteceğiz" dedi.

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Özgür Suriye Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır

Suriye'de yıllardır süren iç karışıklığın ardından ortaya çıkan terör örgütleri ile mücadele eden Özgür Suriye Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazırlıklarına başlamıştı. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları, operasyon hazırlarını tamamladı.

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Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta günlerdir süren hükumet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükselirken, Başbakan Adil Abdülmedi önceki gün uyguladığı sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

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Şırnak'ta terör örgütüne şafak operasyonu

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez, Cizre, Silopi, İdil ve Uludere ilçelerinde tespit edilen terör şüphelilerine yönelik yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda, 14 şüpheli ile birlikte yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av fişeği ve çok sayıda dijital materyal yakalandı.

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Evlat nöbeti tutan ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 33'ncü gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 33'ncü gününe girdi. Polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, HDP'yi kast ederek, "Bunların milletvekili çıkıp diyor; biz siyasi partiyiz ama siyasi parti değil bunlar, bunlar teröristtirler. Milletvekilleri bile teröristtir. Bunlar çıkıp demesin, biz PKK'yı ya da terör örgütünü tanımıyoruz. Bunların hepsi teröristtir" dedi.

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Meteoroloji uyardı yağış gecikmedi

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'a beklenen yağış geldi.Gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmur ve rüzgar sebebiyle Bakırköy'de ağaçlar devrilerek yolları kapattı. Esenyurt'ta gece saatlerinde bastıran yağmur nedeniyle bir ayakkabı dükkanını, su bastı. İşyeri sahibi, dükkana gelerek suları tahliye etmeye çalıştı.

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Altınlarını çaldıkları kuyumcu gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da, bir kuyumcunun camını satır ve balta ile kırarak içeri giren hırsızlar, 75 bin lira değerindeki altınları çuvala koyup kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, dükkan sahibi olayı gözyaşları içerisinde anlattı.

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Arnavutköy'de can pazarı

Edirne'de sınırdışı edilmeyi bekleyen göçmenleri taşıyan bir tır Arnavutköy'de yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçmak isteyen tır şoförü, tır dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savururken, 34 göçmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

(İHA)