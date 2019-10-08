Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Erdoğan, 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da davetlisi olarak Washington'a geleceğini söyledi.

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"Saraybosna- Belgrad otoyolu bölgeyi çekim alanı haline getirecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saraybosna-Belgrad otoyolu bölgeyi çekim alanı haline getirecek. Sırbistan ve Bosna Hersek arasında çok önemli gelişmelere, kalkınmaya neden olacaktır. Yol hayattır, yol medeniyettir" dedi.

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"ABD vaatlerini yerine getirmedi"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fıratın Doğusunda tesis edilecek güvenli bölgeye ilişkin, "Gelinen aşamada, ABD askeri makamlarının vaatleri yerine getirilmemiştir" dedi.

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Irak'ın kuzeyine hava harekatında 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatıyla koordineli bir şekilde Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Esenyurt'ta metrobüs kazası: 6 yaralı

Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı. Büyük paniğe eden olan olayda 6 kişi yaralandı.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 36'ncı gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 36'ncı gününe girdi.

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İstanbul'da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti

İstanbul'da Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan küçük bir çocuğu görünce şoke oldu. Hareket halindeki tramvaya tutunan çocuğun gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk kask kamerasına yansıdı.

(İHA)