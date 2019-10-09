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Günün özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Barış Pınarı Harekatı başladı

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı.

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"Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Pentagon: "ABD Kuvvetlerini Suriye'nin kuzeyinden çektik"

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilme konusunda, "ABD Kuvvetlerini Suriye'nin kuzeyinden çektik" denildi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 37. gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 37'nci gününe girdi.

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Almanya'da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı

Almanya'da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı

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Ekvador'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

(İHA)

Günün özeti

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:55 Kaynak: İHA
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