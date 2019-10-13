Günün özeti

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1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki sözde polis merkezini ele geçirdi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad'daki YPG/PKK'nın sözde polis merkezini ele geçirdi.

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Siviller yine hedef alındı Eli kanlı terör örgütü Ypg/Pkk yine sivilleri hedef aldı.Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde, içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca, Amerikan yapımı TOW antitank füzesiyle saldırdı.

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Barış Pınarı Harekatı için Türkiye tek yürek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken vatandaşlar da terör örgütleriyle mücadele eden askerlerimize desteğini sürdürüyor

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HİSAR hedefi on ikiden vurdu

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, yüksek hızlı hedef uçağı uzak menzilde başarıyla imha etti.

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Japonya'daki tayfunda ölü sayısı 18'e yükseldi

Japonya'da etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:45 Kaynak: İHA
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