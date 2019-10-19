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Günün özeti

35 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize ambargo uygulayanlar, eli kanlı katillere silah yardımı yaptı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batı dünyası Ruanda'da 3 ay boyunca 800 bin insanın vahşice öldürülmesini seyretmiştir. Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bugün bize silah ambargosu uygulayanlar, o günlerde eli kanlı katillere silah yardımı yaptı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

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Barış Pınarı Harekatı'na verilen arada 2'nci gün

ABD ile varılan mutabakat perşembe akşamı saat 22: 00 itibariyle yürürlüğe girdi. Verilen arada bugün ikinci gün. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre 36 saatte teröristler 14 taciz atışı yaptı. Öte yandan bakanlık, Fırat'ın doğusunda hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

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Avcılar'daki caminin ikiz minaresinin yıkım işlemleri tamamlandı

Silivri açıklarındaki 5.8'lik depremin ardından minaresi yıkılan caminin ikiz minaresinin de bugün yıkım işlemleri tamamlandı. Ekiplerin dev demir makas ile minarenin betonlarını kesme anları drone ile havadan görüntülendi.

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Sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı'nı adeta örten sis, havadan drone ile görüntülendi.

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İzmir'de art arda köpek balığı heyecanı

İzmir'in Menderes ilçesinde balık tutmak için sandalla denize açılan bir ailenin oltasına iki adet köpek balığı takıldı.

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Sonbahar huzursuzluğuna karşı "Terapi Çayı"

Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan huzursuzluk durumu ve buna bağlı olarak gelişen metabolizma zayıflığına karşı 'Terapi çayı' oluşturduğu doğal etkisiyle vücutta dinginlik sağlıyor.

(İHA)

Günün özeti

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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