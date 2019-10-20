Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Harekata verilen arada 3'üncü gün

Barış Pınarı Harekatına verilen 120 saatlik arada bugün 3'üncü gün. Türkiye, istihbarat İHA'larıyla bölgeyi anlık takibe aldı. Sınır hattı 7/24 izleniyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu ise, ABD'nin bir oldu bitti ile rejim ve Rusya'ya bıraktığı Münbiç sınırında Türkiye'den gelecek harekat emrini bekliyor.

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Mehmetçik içeride ve dışarıda PKK'ya göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı mücadele ederken, jandarma timleri de Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Ormanlık arazilerde ve Karadeniz yaylalarında operasyonlar sürüyor.

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Terör mağdurları yaralarını sarıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, sanatçı Haluk Levent, Mardin Valiliği ve iş adamlarının desteği ile yaralarını sarıyor.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 48'inci gününde

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 48'inci günde de devam ediyor.

(İHA)