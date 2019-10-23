Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Türkiye ve Rusya, Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Sayın Putin ile terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık. Bu muhtıraya göre Türkiye ve Rusya, Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir" dedi.

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"Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de mevcut harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığını ve bugünden itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacağını açıkladı.

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Rasulayn'ın göbeğine Türk bayrağı asıldı

Barış Pınarı Harekatı ile PYD/ PKK'lı teröristlerden temizlenen Rasulayn'ın göbeğine Türk bayrağı asıldı. Tuzaklanan çok sayıda patlayıcı nedeniyle arama, tarama ve imha çalışmalarının sürdüğü kentte, ABD tarafından teröristlere verilen zırhlı araçlar da İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

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HDP önündeki ailelerin oturma eylemi 51'inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 51'inci günde de devam ediyor.

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Direğe tırmanan "Örümcek Adam" yere böyle çakıldı

Direğe tırmanan "Örümcek Adam" yere çakıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 yenildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında sahasında karşılaştığı Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

(İHA)