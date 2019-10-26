Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Telabyad'ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Hamam El Türkmen Köyünde terör örgütü PKK/ YPG'li teröristler tarafından daha önceden bomba ile tuzaklanan araç patlatıldı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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Çakar lamba yasağı 1 Kasım'da başlıyor Resmi kurumlar için "çakar" yasağı 1 Kasım'da başlıyor. Bu tarihten sonra çakar lamba kullanan sürücüleri ağır cezalar bekliyor.

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Çanakkale'de 96 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 96 yabancı uyruklu göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyon sonucu yakalandı.

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Şiddetli yağış sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

Japonya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu su baskınları ve toprak kaymalarında 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Avcılar'da birçok vatandaş hasarlı evlerinden taşınıyor

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik korkutan depremin ardından Avcılar'da konutları mühürlenen insanlar, 'hasarlı bina matematiği" ile karşı karşıya kaldı. Evleri boşaltılan ve maddi olarak çıkmaza giren ailelere, Avcılar genelinde müteahhitlerin 'fahiş fiyatlar' ile yenileme teklifi ile ikinci bir şok yaşıyor. Vatandaşların birçoğu ise hasarlı binasını bildirmekten çekinirken yetkililerin ilgisizliğinden dert yanıyor.

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Anahtarla açtığı camiye girip çelik kasayı boşalttı

Burdur'da cemaat çıktıktan sonra anahtarla camiye girip çelik kasadan para alıp kayıplara karışan hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Anbean an güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızlık şüphelisinin tavırları camiye daha önce de girip para çalmış olabileceğini düşündürdü.

(İHA)