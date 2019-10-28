Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir" dedi.

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Trump: "Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü"

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdüğünü söyledi. Trump, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye, Rusya, Irak ve Suriye'ye koordineli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağdadi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir" dedi.

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Irak'ta ölü sayısı 74'e yükseldi

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını açıkladı.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 56. gününde

stanbul'da asker uğurlamak için Bahçelievler ve Sultanbeyli'de eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra konvoy halinde çıktıkları caddelerde tabancalarla havaya ateş açtı. Binaların arasında da havai fişek fırlatan şahıslar, trafikte ise yanlama hareketi yaparak, abartı egzoz kullanarak ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. O anlar kameralara yansıdı.

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Londra'da terör örgütü yandaşları Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yandaşları polis koruması altında eylem yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için İngiltere'ye giden ve gösteri yapıldığı sırada oradan geçen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye terör örgütü yandaşları bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı.

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Kaza bu kez 'geliyorum' dedi

Kaza adeta geliyorum dedi.Virajı hızlı alan otomobil sürücüsü bisikletliye çarptı.Olay ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşandı.

(İHA)