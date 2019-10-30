Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

ABD'de kabul edilen iki tasarıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde sözde "Ermeni soykırımı" tasarısı ile Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarının kabul edilmesine tepki gösterdi.

...

"Bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan ABD kamuoyuna ve tüm dünyaya sesleniyorum. Bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bunu tanımıyoruz zaten. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar" dedi.

...

"Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır. Türkiye olarak önce sahada, sonra masada attığımız adımlarla ve yaptığımız hamlelerle hem ABD hem de Rusya ile vardığımız mutabakatta da bu oyunu bozduk" dedi.

...

Sınırın Türkiye tarafı da huzura kavuştu

Depreme karşı yenilenen ve sismik izolatör sistemleri sayesinde deprem anında bile ameliyatların devam edebileceği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı. Binanın son durumu havadan görüntülenirken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yavaş yavaş içindeki malzemelerin alımına başladık. İnşallah 2020'nin ilk çeyreğinde milletimize hizmet etmeye başlayacağız" dedi.

...

Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 34'ü yakalandı.

...

Ekonomik güven endeksi Ekim'de yüzde 4,5 arttı

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında yüzde 4,5 oranında artarak 89,8 oldu.

........

Kato Dağı eteklerinde Şehitler Anıtı ve Çeşmesi yapıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen 120 kişinin isimleri, yapılan bir anıt ve çeşmede yaşatıldı.

(İHA)