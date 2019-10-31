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Günün özeti

7 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"2019'u pozitif bir büyüme ile kapatacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Biz küresel ticaret pastasının her yıl daha da daraldığını küresel iklimin daha da zorlaştığı bir dönemde yaşadığımız onca saldırıya rağmen Türkiye olarak ihracatımızı arttırdık, ithalatımızı azalttık ve bu dengede cari açıktan cari fazla veren bir sürece geldik. Bununla birlikte de İnşallah 2019'u pozitif bir büyüme ile kapatacağız" dedi.

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Merkez Bankası enflasyon tahmini düşürdü

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2019 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12 olarak açıkladı. Bir önceki rapor döneminde yılsonu için enflasyon tahmini yüzde 13,9 olarak bildirilmişti.

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"İsraf ettiğimiz değerlerle her yıl en az 6 tane İstanbul Havalimanı yaparız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Biz her yıl gayri safi hasılamızın en az yüzde 15'ini israf ediyoruz. Yani yıllık 550 milyar liralık değerimizi çöpe atıyoruz. 550 milyar lira, 100 milyar dolar demek. Enerjiyi, suyu, gıdayı, meyve-sebzeyi israf ediyoruz. Aynı zamanda zamanı ve emeği de israf ediyoruz. İsraf ettiğimiz değerlerle her yıl en az 6 tane İstanbul Havalimanı yaparız ya da yüzlerce kilometre otoyol yapar, kaynak ihtiyacı duyduğumuz bütün yatırımlarımızı tamamlarız" dedi.

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"Biz hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 programı ortaklığımız ve kendi açımızdan attığımız imzalara sadakatimiz konusunda hiçbir tereddüdümüz yok" dedi.

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Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasındaki birliklere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birlikleri denetledi.

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Irak'ta şiddet dinmiyor, ölü sayısı 100'e yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı protesto gösterilerinin 6. gününde ölenlerin sayısı 100'e yükselirken, ABD Bağdat Büyükelçiliği binası yakınlarına havan topu düştü.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 59. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 59'uncu gününde de devam ediyor.

(İHA)

Günün özeti

Merkez Bankası, Berat Albayrak, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:00 Kaynak: İHA
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