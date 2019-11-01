Son Dakika Haberleri: Günün özeti
Son Dakika Güncel Günün özeti

Günün özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Devriye öncesi sınır hattına tank sevkiyatı

Bugün gerçekleştirilecek olan Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

...

Adil Öksüz iddianamesinde yeni gelişme

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından saklanmasına yardım eden 1'i firari 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

...

PKK/KCK'nın 'Kadın Alan Yapılanması'na operasyon

Van'da PKK/KCK'nın 'Kadın Alan Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

...

Diş hekiminin sahte olduğunu öğrenen mahalleli şok oldu

Adana'da vatandaşlar, mahallelerindeki diş hekiminin bir diş hekiminin diplomasıyla muayenehane açan ilkokul mezunu sahte diş hekimi olduğunu öğrenince şok oldu.

...

Yusufeli Barajında 14 aylık çalışma rekoru getirdi

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük gövdeli barajı olacak olan Yusufeli Barajının gövde beton çalışması yüzde 50 seviyeye ulaştı. 14 aylık çalışma sonucunda yüzde 50 seviyeye ulaşınca kategorisinde rekoru da beraberinde getirmiş oldu.

........

Eminönü'ndeki balıkçılar için yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine balık ekmek teknelerinin boşaltılması konusunda yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

(İHA)

Günün özeti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'KHK faciadır' diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar
Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]