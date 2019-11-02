Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

1 milyon Suriyeli'nin güvenli bölgeye geçeceği sınır kapısında temizlik çalışmaları başladı

Akçakale gümrük kapısı ve Suriye Telabyad sınır kapısı Terör örgütü YPG/PKK'nın temizlenmesinin ardından sınır kapısındaki temizlik çalışmaları başladı.

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Tel Abyad'ta çalışanlar işlerine geri döndü

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Tel Abyad'ta hayat normale dönmeye başladı. İşlerinin başına geri dönen siviller hayatlarından memnun olduklarını belirtti.

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Erzincan'da 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemah ilçesi, Dereköy köyü, Dereşoran Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla 29-31 Ekim tarihleri arasında KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül operasyonu gerçekleştirildi.

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Bakan Pekcan 2019 'Ekim Ayı İhracat' rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, Türkiye'nin ekim ayında ihracatının 16 milyar 336 milyon dolar olduğunu kaydederek, "İhracatımız belli bir dinamizmle sürüyor ve Türkiye ekonomisinin büyümesinde itici güçlerden biri olmaya devam ediyor. Üretim ve ihracata dayılı büyümeyi el birliği ile sürdüreceğiz" dedi.

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İstanbul'un 39 ilçesinde helikopter destekli 'huzur uygulaması'

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter ve narkotik köpeği destekli denetim yapıldı.

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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

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İdlib'de sel felaketi

Suriye'nin İdlib kentinde şiddetini artıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle sivillerin kampları zarar gördü.

(İHA)