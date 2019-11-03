Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Kasabada SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları görüntülendi.

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Vodafone İstanbul Maratonu 41'inci kez koşuldu

Vodafone 41. İstanbul Maratonu 37 bin çipli sporcunun katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından 'Çocuklar için koş' temasıyla düzenlenen maratonda 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu katıldı. Yüz binlerce İstanbullu da Asya'dan Avrupa'ya yürüdü. Bu yıl 58 elit atletin yarıştığı 42 kilometre koşusunda erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu birinci oldu.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 62'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 62'nci gününe girdi.

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Nüfus müdürlüklerine yeni konsept

Türkiye genelindeki nüfus müdürlüklerinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışması başlatıldı. "Yeni nüfus müdürlüğü konsepti" çalışmasıyla nüfus müdürlükleri hem modernleşiyor hem de aynı standartta oluyor. Bu kapsamda ilk uygulama Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında gerçekleşti.

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İzmir'de denizin rengi değişti

İzmir'in Konak ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında ana su borusunun patlaması nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, akan tonlarca su denizinde rengini değiştirdi.

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Taksim'de kadın dilenciler suçüstü yakalandı

Boş akbil doldurma bahanesiyle Taksim civarında vatandaşlardan para isteyen kadınlar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

(İHA)