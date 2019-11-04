Son Dakika Haberleri: Günün özeti
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Günün özeti

7 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

MSB: "Kiliseler ve diğer tarihi ve dini yapılar harekatta zarar görmedi"

Milli Savunma Bakanlığı, "Tel Abyad ve Rasulayn'da bulunan kiliseler ve diğer tarihi ve dini yapılar harekatta zarar görmedi" açıklamasını yaptı.

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"DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar göndereceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz" dedi.

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PKK'nın Metina alan sorumlusu etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Metina alan sorumlusu Tekoşer Zagros kod adlı Müsluh İke, TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

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"Fetullah'lar" isim değiştirmek için sıraya girdi

Van'da FETÖ terör örgütü elebaşı 'Fetullah' ile aynı ismi taşıyan çok sayıda vatandaş, mahkeme kararı aranmaksızın ismini değiştirildi.

İçişleri Bakanlığının bir defaya mahsus mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadı değiştirme uygulaması dün itibariyle son buldu.

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İstanbul'da 70 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 40'ı Pakistan, 30'u Bangladeş uyruklu toplam 70 kaçak göçmen ile kaçakçılığı organize eden 6 şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçısı 6 kişi de tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Öte yandan, bir minibüse seyir halinde yapılan operasyon saniye saniye kaydedildi.

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Ispanak zehirlenmeleri ile ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri ile ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

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Aylık TÜFE yüzde 2 arttı

Tüketici Fiyat Endeksi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti.

(İHA)

Günün özeti

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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