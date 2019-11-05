Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İkinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı Türk ve Rus askeri unsurlarının, Ayn el Arap bölgesine icra edilen 73 kilometrelik uzunluğundaki ikinci kara devresinin tamamlandığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, yüzde 10 artış ile 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak" dedi.

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"ABD'nin terör örgütleri ile devriye yapmasını neyle izah edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halbuki bunlar çekilecekti, çekilme kararını verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika'nın terör örgütleri ile yapmasını neyle izah edeceğiz. Bunlar bizim mutabakatımızda yok" dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden alınan belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu ifade etmek doğru ise ben milletimden de özür dilerim, İmamoğlu'ndan da özür dilerim" dedi.

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Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak tahliye edildi

FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin davada gazeteci Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi.

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"Bebek katili Öcalan neyse Bağdadi ve hain Gülen aynısıdır" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ""FETÖ'yle PKK/YPG/DEAŞ arasında hiçbir fark yoktur. Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen Bağdadi ve Pensilvanya'da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır" dedi.

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Protestoların sürdüğü Irak'ta anayasa değişikliği için ilk toplantı

Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken anayasa değişikliği için kurulan komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi.

(İHA)