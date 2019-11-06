Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağdadi'nin hanımını yakaladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bağdadi kendini tünelde imha etti. Bununla birlikte çok ciddi bir iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık ama bakın bir yaygara yapmadık, ilk defa burada açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini Suriye tarafında yakaladık" dedi.

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"Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun desteğimiz tamdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan'dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve uluslararası yansımalarının yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konularının ele alındığını açıkladı.

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Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

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Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarının KKTC'nin verdiği lokasyonlarda devam edeceğini belirterek, "Varsa bulacağız. Bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız" dedi.

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Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu

Fatih'te komşularından haber alamayan bina sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapının önünde üzerinde 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı not bulurken içerde ise 2'si kadın 4 kardeşin cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Hindistan'da son 3 yılın en yoğun hava kirliliği

Hindistan'da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı. Son 3 yılın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı Hindistan'da yetkililer 'dışarı çıkmayın' uyarılarını sürdürüyor.

(İHA)