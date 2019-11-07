Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Türkiye gibi DEAŞ ile mücadele eden ikinci bir ülke yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal'in bu güne kadar doğru söylediğine hiçbir zaman şahit oldunuz mu? Bugüne kadar Türkiye'ye giriş yasağı koyulan DEAŞ'lıların sayısı 76 bin. Sınır dışı edilen DEAŞ'lıların sayısı 7 bin 550. Hapishanelerimizde şuan bin 149 DEAŞ'lı militan var. Bunlar mücadele değil mi?" dedi.

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Türk Kızılayı'ndan sivillere yardım sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından Rasulayn'da barış ve güven oluşturması sonrasında Türk Kızılayı sivillere yönelik yardımlara devam etti.

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HDP önündeki evlat nöbeti 66'ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 66'ncı gününde de devam ediyor.

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Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

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Dar gelirli vatandaşa konut müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Asgari ücretle, dar gelirli vatandaşlarını ev sahibi yapacak bir modelin finansman alt yapısını hazırladık. Her yıl en az 100 bin vatandaş ev sahibi yapılacak. 20 yıl vadeli olacak ve TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak modeli bu ay bitmeden özel bir programla anlatacağız" dedi.

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5 yıl vade ile otomobil almak mümkün

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu katılım bankası, otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak maksadıyla bir kampanya başlattı.

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Galatasaray farklı yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. Mücadeleden 6-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip bir üst tura çıkma şansını kaybetti.

(İHA)