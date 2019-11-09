Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"İslam kardeşliğinin sınırı yoktur, hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumu ekemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumu ekemez. Biz vahdete inanırsak fitne projeleri bu topraklarda boy veremez. Allah'ın ipine sıkıca sarılırsak, hiçbir güç bizi birbirimize düşüremez" dedi.

...

MSB: " Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek çalışmalar yapılıyor"

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmalarının yaptıklarını açıkladı.

...

Savaşın çocuklarına eğitim desteği

Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan çadır kentlerde eğitim gören 8 bin 590 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

...

Mevlid-i Nebi gecesi idrak edildi

İslam dininin kıymetli gecelerinden olan Mevlid-i Nebi tüm yurtta dualarla idrak edildi.

...

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 68'nci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 68'nci gününde de devam ediyor.

...

İstanbul'da özel harekat destekli narkotik operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 adreste bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

(İHA)