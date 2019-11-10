Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e çelenk bıraktı.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 69. günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 69'uncu gününde de devam ediyor. Fatma Akkuş, HDP'lilerin 2015 yılında çocuklarını kaçırarak sattığını ve aldıkları paralarla kendi çocuklarına düğün yaptığını savundu.

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Çadır kentlere meyve dağıtıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelere 21 ton meyve dağıttı.

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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması

İstanbul'da yapılan 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında,25 bin 33 kişi sorgulanırken, 150 bin 218 TL para cezası kesildi.

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Sultangazi'de tavuklu pilav yiyen 53 kişi hastanelik oldu

Sultangazi'de yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edilen 53 kişi hastaneye başvurdu. 51 kişi taburcu olurken 2 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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15 metrelik kuyuya düştü, cep telefonu sayesinde kurtarıldı

Denizli'de yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen şahıs cep telefonuyla 112'yi arayarak yardım isteyince kurtarıldı.

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Binlerce kişi kitap fuarına akın etti

Bu yıl 38'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na binlerce kişi akın ederken üst geçitti ve yollardaki yoğun drone ile havadan görüntülendi.

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Mandalinada rekolte düşük, fiyatlar artacak

İzmir Seferihisar'ın ünlü mandalinasının hasadı başladı. Geçene seneki yoğun yağışlar ve çiçeklenmenin düşüklüğü, mandalina rekoltesini yüzde 50-60 civarında düşürdü. Seferihisar Mandalina Birliği Başkan Vekili Ali Özay, "Bu durum, ürün fiyatlarını baskılayacak ve tüketiciler daha yüksek fiyatlara mandalina almak zorunda kalacak" dedi.

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Bursalı börekçiden sınırdaki askerlere 250 kilogram kol böreği

Bursa'da bir börekçi sınırda görev yapan askerler için 250 kilogram kol böreği yaptı. Börek yapımında asker anneleri de yardım etti. Börekler dualarla sınırdaki Mehmetçiğe yollandı.

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Çarpım tablolu bahçe duvarı şaşırttı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Ömer Tanış isimli vatandaş, görüntü kirliliğine yol açan duvar yazılarından kurtulmak için çareyi bahçesinin duvarına çarpım tablosunu yazmakta buldu.

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79 torunu olan Ethem dedeye 100. yaş sürprizi

Sakarya'da yaşayan Ethem Ekşi, 100'üncü yaşını çocukları ve torunlarıyla kutladı. Ethem Ekşioğlu'nun oğlu Birol Ekşioğlu yaptığı açıklamada, "Babam bilge bir insan. Tam bir Türk bilgesi" dedi.

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Yer altındaki gizli Pamukkale: Kaklık Mağarası

Denizli'de yer altındaki Pamukkale olarak bilinen 'Kaklık Mağarası' damlataşı, sarkıtları ve dikitleri ve beyaz travertenleri ile görenleri etkiliyor. Mağarada akan berrak, renksiz ve kükürt kokulu termal suyun ise egzama gibi bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği biliyor. Girişlerin ücretsiz olduğu mağara özellikle turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

(İHA)