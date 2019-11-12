Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Müzakere masasında olmak bizi bağlamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey AB, şunu bilin, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden bir ülke değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke, bu müzakere masasında olmak bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda bitebilir" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik ziyaret öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

...

Cari fazla Eylül'de 599 milyon dolar arttı

Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.

...

Bakan Pakdemirli: "Geleceğe nefes ilk dünya rekorunu kırdı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe nefes ilk dünya rekorunu kırdı. Ağaç sevgisi ve orman bilinci dünyaya örnek bir seferberlik oldu. 11 milyon fidanın tamamı sahiplenildi" dedi.

...

Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi

Muş, Diyarbakır ve Bingöl'de PKK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik başlatılan 'Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait 17 sığınak ve 1 depo imha edildi.

...

İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ye üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve sözde Eş Başkan Şehzade Kurt tutuklandı.

...

Bangladeş'te iki tren çarpıştı: 16 ölü, 48 yaralı

Bangladeş'te iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 16 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

(İHA)