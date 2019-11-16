Son Dakika Haberleri: Günün özeti
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Günün özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken emeklilik yorumu: "Seçimi kaybetsek de yokum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken emeklilik tartışmaları ile ilgili olarak, "İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız, yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Benim bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimiz faydası neredeyse ona varım, milletimi ülkeni zararın olan şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" dedi.

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Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek.

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MSB: "Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı,Türk ve Rus askeri unsurlarının yedinci ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı- Derik sektöründe icra edildiğini açıkladı.

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El Bab'ta patlama: 18 ölü

Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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MSB: "Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyadlıların yol sorunlarının çözüldüğünü açıkladı.

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Terör suçundan görevden alınan 3 belediye başkanı yerine kayyum atandı

Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Savur ilçe belediye başkanları Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyaları kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındıktan sonra Belediye Kanunu 45. ve 46. maddeleri kapsamında yerlerine ilçe kaymakamları kayyum olarak görevlendirildi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 75'inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 75'inci gününde de devam ediyor.

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Aksaray'da otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 51 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9'u ağır 51 kişi yaralandı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:50 Kaynak: İHA
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